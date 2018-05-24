РИАМО - 24 мая. Все штатные и привлеченные лингвисты системы-112 в Подмосковье прошли специальную подготовку для работы с иностранными заявителями в дни проведения чемпионата мира по футболу, для них проведены обучающие мероприятия, в рамках которых лингвисты узнали об особенностях работы системы и алгоритмах обработки экстренных вызовов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В преддверии чемпионата мира по футболу со всеми специалистами системы-112 – операторами, психологами, сурдопереводчиками и лингвистами проведены дополнительные обучающие мероприятия. В ходе обучения как в теории, так и на практике были разобраны алгоритмы действий при различных запросах, которые могут поступить от жителей Подмосковья и гостей чемпионата мира», - сказал Пестов.

Особое внимание при обучении было уделено приглашенным волонтерам из числа преподавателей и студентов Одинцовского филиала МГИМО. Между «Центром 112» Московской области и университетом было подписано соглашение о сотрудничестве в ходе проведения мирового футбольного первенства.

Специалистам рассказали о функциях и технических возможностях системы-112, а также обучили принципам работы для оперативной обработки вызовов. Волонтеры круглосуточно будут подключаться к приему вызовов от иностранных граждан.

«Ежедневно в центрах обработки вызовов системы-112 Московской области в круглосуточном режиме дежурят два квалифицированных лингвиста-переводчика. Во время проведения ЧМ по футболу количество свободно владеющих английским языком операторов системы-112 в каждой смене будет увеличено. Всего на сегодняшний день в штате областной системы-112 работают восемь профессиональных операторов-лингвистов», – отметил начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович.

Во время мирового футбольного первенства (14 июня – 15 июля) лингвисты системы-112 Московской области будут оказывать поддержку на восьми иностранных языках - английском, испанском, французском, немецком, португальском, китайском, итальянском и арабском.

«Номер «112» - это общепринятый в Европе единый номер вызова экстренных оперативных служб. Благодаря этому большинство иностранных гостей, прибывших на чемпионат мира 2018 года, в случае необходимости смогут комфортно пользоваться функцией вызова экстренных служб на территории Подмосковья», – подчеркнул Пестов.

На территории Московской области во время проведения чемпионата мира по футболу будут базироваться девять национальных сборных – помимо сборной России здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса. Команды будут размещены на тренировочных базах, обеспеченных необходимой инфраструктурой для тренировок и отдыха спортсменов.

Кроме того, Подмосковье готовится принять большое количество болельщиков и туристов из разных стран.