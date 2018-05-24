«Последние звонки» прозвенели для подмосковных выпускников в четверг, а у московских школьников праздник прощания со школой пройдет в пятницу. До взрослой жизни выпускников осталось всего ничего. Кто-то планирует переехать в другую страну и жениться, а кто-то хочет сделать карьеру ученого, психиатра или написать роман. Выпускники из Московской области и Москвы поделись с РИАМО своими планами.

Данила, 17 лет:

© из личного архива

«Школьные экзамены меня не особо волнуют, потому что сразу после выпускного я планирую переехать в Париж, к своей девушке. Это обдуманное решение, но оно никак не связанно с поступлением в престижный заграничный ВУЗ.

Родители не в восторге, но что они могут поделать, если у нас чувства.

Мы познакомились два месяца назад, когда она гостила в Москве. Моя девушка из России, но в детстве переехала с мамой во Францию и сейчас работает там моделью. Русский знает отлично, так что языкового барьера между нами нет. Мы провели вместе около двух месяцев, и я понял, что это любовь.

После переезда сразу планирую искать работу, чтобы мы могли пожениться и снять квартиру».

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Дарья, 17 лет:

© из личного архива

«ВУЗ я пока не выбрала, но точно знаю, что хочу связать свое будущее с писательством, поэтому точно пойду учиться на журналиста. Уже после школы планирую начать работу над первой книгой – детективным романом, в основе которого – реальная история об остросоциальных проблемах.

Меня всегда вдохновляли люди, которые много лет трудились над каким-то произведением, чтобы в дальнейшем оно стало известным. Так что приступать к написанию можно уже сейчас, а книга может расти и меняться вместе со мной.

У меня неплохие знания английского, поэтому я могла бы сама ее перевести, чтобы сохранить оригинальную идею и не дать ее исказить. Считаю, что все это осуществимо».

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Артём, 17 лет:

© из личного архива

«У меня в этой жизни большая цель – создание искусственного интеллекта, поэтому нужно отлично сдать экзамены и поступить в Московский физико-технический институт на факультет высоких и инновационных технологий.

Все смотрели «Терминатора» и знают, что роботы могут принимать осознанные решения. У ученых уже есть базовые наработки, но первый, кто серьезно продвинется в этой области, очень сильно упростит жизнь человечеству. Перспективы откроются невероятные: у каждого появится возможность уйти от ручного труда и заниматься тем, чем он действительно хочет.

Роботы не будут брать взятки, что решит проблему коррупции и многие другие.

Помимо склонности к точным наукам, я очень эмоциональный человек, и это как раз позволит мне передать свои чувства запрограммированному металлу».

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Даша, 17 лет:

© из личного архива

«Меня всегда интересовала психика человека: как он мыслит, на чем основаны его действия, а особенно психические расстройства и заболевания. Поэтому выбрала факультет клинической психологии Московского психолого-педагогического института.

Больше всего мне бы хотелось изучить шизофрению и разработать пособие по ее профилактике. Ужасно, что таких людей в нашем обществе считают неполноценными, не понимая, что происходит с таким человеком на самом деле.

Было бы здорово после экзаменов организовать что-то вроде благотворительной акции в психиатрической клинике.

В будущем я бы хотела открыть за границей собственную бесплатную клинику с командой квалифицированных врачей и получить субсидию от властей. В конце концов, это в их интересах».

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Олег, 17 лет:

© из личного архива

«Сейчас я собираю документы, чтобы уехать в Японию и учиться там на специалиста в области химической промышленности или на фармацевта. Это позволит мне получать хорошую стипендию и открыть визу на постоянное проживание, чтобы заняться любимым делом – фотографией.

Я увлекся этим всего год назад, но уже успел многому научиться и на деньги от летней подработки сделал дома фотостудию. Мое увлечение уже приносит доход – я занимаюсь портретной съемкой. Но вообще мечтаю снимать современные городские виды, поэтому и выбрал Японию – страну будущего и высоких технологий.

Родители меня во всем поддерживают и помогают реализоваться. Я считаю, что нужно зарабатывать тем, что приносит тебе удовольствие, и тогда придет успех».

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Татьяна, 17 лет:

© из личного архива

«После школы я буду поступать в МФТИ на факультет аэродинамики и космических исследований, мечтаю изучать космическое пространство и проектировать летательные аппараты, которые позволят путешествовать на далекие планеты Солнечной системы. У этой области науки есть огромные перспективы, и мне хочется принять в этом участие.

Космосом я интересовалась с детства, а когда узнала, что мой отец закончил этот же институт, решила пойти по его стопам. Поступить туда нереально сложно: нужно набрать 95 балов по каждому экзамену, поэтому сейчас я активно готовлюсь. Могу по звездному небу определить множество отдельных созвездий, знаю цикл жизни планет и, конечно, разбираюсь в математике и физике.

Если честно, теория интересна мне больше, чем практика, а еще я очень творческий человек, что очень важно, если ты работаешь в области науки».

Кристина, 18 лет:

© из личного архива

«Я выбрала нетипичную профессию для девушки – буду работать в полиции, присутствовать на дознании потенциальных преступников и заниматься адвокатской защитой граждан. Учиться будет непросто. Придется принимать присягу, как в армии, обучаться стрельбе и рукопашному бою наравне с парнями. Уже два года я активно занимаюсь спортом и готовлюсь сдавать нормативы.

Многие удивляются, что девушка заинтересовалась такой опасной профессией.

А мне это кажется очень интересным, потому что в жизни не хватает экстрима.

Построить карьеру в милиции меня вдохновил дедушка, который рассказывал о необычных делах и преступниках. Мечтаю получить хорошую должность и дослужиться до полковника уже годам к 40».