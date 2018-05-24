РИАМО - 24 мая. В рамках Петербургского международного экономического форума власти Подмосковья подписали с ООО «Медикал Гласс Стандарт» соглашение, которым предусмотрена реализация инвестиционного проекта строительства в Московской области предприятия по производству боросиликатного стекла, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Со стороны Московской области соглашение подписал глава региона Андрей Воробьев.

Как уточняется в пояснительном материале, в четвертом квартале 2018 года в Подмосковье начнется строительство современного предприятия - завода полного производственного цикла по выпуску изделий из боросиликатного стекла первого, второго и третьего гидролитического класса.

ООО «Медикал Гласс Стандарт» (MGS, Medical Glass Standard) выступит в качестве оператора проекта. Основным инвестором и интегратором проекта является ООО «Сберэнергодевелопмент». Проектное финансирование проекта будет осуществляться на кредитные средства Евразийского банка развития. Поддержку проекта осуществляет Корпорация развития Московской области.

Строительство и запуск предприятия будет осуществляться в две очереди. В декабре 2020 года планируется запуск первой очереди производительностью 70 тонн боросиликатного стекла второго и третьего класса в сутки. На этом этапе будет выпускаться оранжевое и бесцветное стекло.

Готовая продукция второй очереди сойдет с линии в 2022 году. Это будут стеклянные трубки из боросиликатного стекла первого гидролитического класса, из которых в дальнейшем сделают первичную фармацевтическую упаковку (ампулы, флаконы, картриджи).

Планируется инвестировать до 2 миллиардов рублей для строительства первой очереди и до 4,1 миллиарда рублей – для второй очереди.

Место для размещения предприятия выбрали благодаря сырьевой базе, коммунальным ресурсам, кадровому потенциалу и мерам господдержки, предоставляемым в Московской области. Импортозамещающее предприятие создаст в целом более 500 рабочих мест со средней заработной платой 50 тысяч рублей в месяц.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.