РИАМО - 24 мая. На Замоскворецкой линии Московского метрополитена ввели в график движение поездов после инцидента с пассажиром, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Ранее инцидент с пассажиром произошел на линии, из-за чего были увеличены интервалы движения поездов. Пресс-служба метрополитена также опровергла информацию о пожаре на линии, о котором ранее сообщали пользователи социальных сетей.

«Замоскворецкая линия. Движение поездов введено в график», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет около 56%.