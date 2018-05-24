РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мая. Ученики школы №2 городского округа Котельники примут участие в выпускном вечере в Государственном Кремлевском дворце 23 июня, в рамках празднования состоится традиционный бал, на котором выпускники станцуют полонез и вальс, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Выпускники школы №2 нашего города (Котельников – ред.) в этом году посетят бал, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце в конце июня. В торжестве на главной площади страны примут участие 25 человек, это весь класс. Ребята начали готовить творческую программу, с которой выступят на выпускном вечере. Также они станцуют вальс и полонез на традиционном балу. Репетиции у них идут уже полным ходом», – сказала глава Котельников Ирина Польникова.

Она отметила, что 23 июня в 12:30 в школе состоится праздничное мероприятие и вручение аттестатов, после чего на лимузинах выпускники отправятся на главный бал страны. Перед началом состоится возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. Далее выпускники пройдут по красной ковровой дорожке. В завершении их ждет – выступление звезд эстрады, которых отбирали исходя из пожеланий молодежи, а также красочный салют.

Главный бал страны пройдет в Кремле 23 июня. Обязательным этапом торжественной части является премия, которая выделяет лучших в разных номинациях. Среди них: «Принц и Принцесса бала», «Умник и Умница года», «Творец года», «Олимпийская надежда», «Самая классная «классная», «Команда мечты» и др. По окончанию торжественной церемонии будущие абитуриенты выйдут на Красную площадь через Никольскую башню Кремля. Ее ворота распахивают всего раз в году, и только по данному поводу.