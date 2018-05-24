РИАМО - 24 мая. Депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Эльмиры Хаймурзиной на должность члена Московской областной избирательной комиссии с правом решающего голоса, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом постановления предлагается назначить членом Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса в части, назначаемой Московской областной думой, Хаймурзину Эльмиру Абдулбариевну», - сказал председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

В соответствии с изменениями в постановление Московской областной думы от 24.11.2016 №46/8-П «О составе Избирательной комиссии Московской области в части, назначаемой Московской областной думой», членами Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса в части, назначаемой Московской областной думой, выбрали Краюшкина Александра Борисовича; Кузнецову Екатерину Игоревну; Максимова Александра Анатольевича; Подосинову Ларису Сергеевну; Ярославцева Виктора Васильевича; Хаймурзину Эльмиру Абдулбариевну, уточняется в пояснительной записке к документу.

Постановление поддержали 44 депутата.

«За почти два года совместной работы с думой в частности, и в Московской области в целом Эльмира Абдулбариевна показала себя как высококвалифицированный специалист и профессионал, умеющий быстро находить оптимальные решения в самых непростых ситуациях», – сообщил ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что как представитель губернатора Московской области, отвечающий за взаимодействие с парламентом, Хаймурзина вывела работу на принципиально новый уровень.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ предложила назначить заместителя председателя правительства Подмосковья Эльмиру Хаймурзину членом Избирательной комиссии региона с правом решающего голоса.

Хаймурзина родилась 5 апреля 1974 года. Она закончила институт молодежи в Москве по направлению социальной работы (специализация - администрирование и управление в социальной сфере) и Калининградский пограничный институт ФСБ РФ по специальности юриста (государственное и муниципальное управление).

До 2010 года Хаймурзина работала в Калининградской области, а в 2010-2012 годах была заместителем директора департамента туризма и региональной политики министерства культуры Российской Федерации. В 2013 году Хаймурзина стала руководителем Главного управления территориальной политики Московской области, а с октября 2014 года она работает в должности заместителя председателя правительства Московской области.

Прежний председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова добровольно покинула этот пост. Решение о сложении полномочий принято Коноваловой из-за написания докторской диссертации. Она продолжит работать в Избирательной комиссии региона в качестве члена комиссии с правом решающего голоса.