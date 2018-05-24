РИАМО - 24 мая. Порядка 90% всех соглашений, которые Подмосковье подписывает на экономических форумах, реализуется, сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Приятно, что все, что мы подписываем, 90% проектов реализуются, есть какие-то 10%, которые выпадают, меняются, переносятся на более поздний срок», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что на Петербургском международном экономическом форуме Подмосковье подпишет около 20 соглашений на 35 миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее Воробьев.