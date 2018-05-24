РИАМО - 24 мая. Информация о пожаре на Замоскворецкой линии Московского метрополитена не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного подземки.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на Замоскворецкой линии произошел пожар.



«Информация о пожаре на Замоскворецкой линии ложная», - сказал собеседник агентства.

Как отмечается в аккаунте в Twitter метрополитена, на линии увеличены интервалы движения поездов на центральном участке из-за инцидента с пассажиром.