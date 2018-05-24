РИАМО - 24 мая. Инцидент с пассажиром произошел на Замоскворецкой линии Московского метрополитена, из-за чего увеличены интервалы движения поездов, говорится в сообщении пресс-службы столичного подземки.
«На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов на центральном участке из-за инцидента с пассажиром», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет около 56%.
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