РИАМО - 24 мая. Власти Подмосковья и ООО «Агрокомплекс «Богородские овощи» на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение по строительству второй очереди теплиц в Ногинском районе, в рамках проекта появится свыше 250 новых рабочих мест, передает корреспондент РИАМО.

Со стороны Московской области соглашение подписывал глава региона Андрей Воробьев.

«Строится 2-я очередь теплиц комплекса ООО «Агрокомплекс «Богородские овощи». Объем инвестиций 4,2 миллиарда рублей. Площадь 15 гектаров. Планируется создать более 250 новых рабочих мест. Овощная продукция, огурец», - сказал генеральный директор предприятия Андрей Младенцев.

Как уточняется в пояснительном материале, тепличный комплекс площадью 15,1 гектара по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2018 года. Годовой объем выращиваемой продукции – 18,9 тысячи тонн. Объем инвестиций - 4,2 миллиарда рублей.

В тепличном комплексе предполагается использование оборудования ООО НПФ «ФИТО» и компании HTI GROUP B.V. (Голландия). В настоящее время ведется строительство тепличного комплекса.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин также примет активное участие в работе форума. Министр планирует активную работу на сессиях форума и проведение ряда важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также сельхозпроизводителями страны. В программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов РФ.