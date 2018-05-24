РИАМО - 24 мая. Подмосковные власти и фармацевтическая компания «Оболенское» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение, согласно которому в октябре в Серпуховском районе откроется завод, а к 2021 году на предприятии создадут более 320 новых рабочих мест, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Со стороны Московской области соглашение подписал глава региона Андрей Воробьев.

«Ввод в эксплуатацию нового завода, состоящего из двух корпусов: административно-лабораторного и производственно-складского - запланирован в октябре 2018 года. В 2018 году будет создано 230 новых рабочих мест со средней заработной платой 50,7 тысячи рублей. К 2021 году число новых рабочих мест увеличится до 321», - сказал генеральный директор компании Андрей Младенцев.

АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» основано в сентябре 1994 года на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии. Предприятие занимается разработкой, производством и продвижением современных качественных лекарственных препаратов. Производство расположено в поселке Оболенск Серпуховского района Московской области.

Компания производит более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здоровье. В портфель компании входят как инновационные разработки, так и дженериковые препараты. Качество выпускаемой продукции и система менеджмента качества отвечают требованиям международных стандартов GMPEU и ISO.

По состоянию на 1 января 2018 года численность персонала предприятия составила 510 сотрудников, из которых 328 трудятся непосредственно в Оболенске. Производство осуществляется семь дней в неделю круглосуточно в четыре смены.

В настоящее время «Оболенское» испытывает ограничение своих коммерческих возможностей на рынке в связи с полной загрузкой существующих производственных мощностей. На предприятии в 2017 году была достигнута максимальная производительность в объеме 380 тонн таблет-массы в год, ее увеличение не может быть реализовано в рамках существующего производства из-за ограничений пространства помещений и невозможности их расширения.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.