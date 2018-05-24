РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В Подольске 26 и 27 мая на стадионе «Труд» пройдет фестиваль футбола «Большие звезды светят малым», в котором примет участие игрок футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

В Подольске пройдет проект «Большие звезды светят малым» в рамках открытого чемпионата детской футбольной лиги (ДФЛ). В его рамках проводят именные турниры в городах, которые дали нынешним звездам футбола путевку в жизнь. Со своими призами, сувенирами, приветствиями, поддержкой, которая является благодарностью родному городу, школе, тренеру за первые и успешные шаги в футболе.

«Фестиваль футбола «Большие звезды светят малым» пройдет 26 и 27 мая в горокруге Подольск на стадионе «Труд» на улице Клемента Готвальда, 4. Торжественное открытие состоится 26 мая в 12:00», – говорится в сообщении.

Фестиваль футбола «Большие звезды светят малым» среди детских команд 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения пройдет с участием организатора турнира – игрока футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева. Известный футболист является выпускником СДЮШОР «Подолье», которая в 2017 году отметила 20-летний юбилей.

Международный фестиваль под опекой известных футболистов и тренеров стартовал в 2009 году, получив символичное название «Большие звезды светят малым». Ребята, начинавшие свой путь в детском футболе, выросли и объявили о своем, эксклюзивном турнире для последователей, мальчишек, делающих первые шаги в этом виде спорта. Проект осуществляет команда тех, кто создавал ДФЛ и начинал в ней, и тех, кто, став большой звездой на футбольном небосклоне, помнит свое детство и помогает сегодняшним маленьким звездочкам.