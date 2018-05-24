РИАМО - 24 мая. Порядка 10% жильцов дома на 5-й Парковой улице докупят площадь в рамках программы реновации в Москве, остальные согласились на предложенные городом варианты, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«10% жильцов улучшат свои жилищные условия за счет процедуры докупки в новом доме 62 Б на 5-й Парковой, который был сдан в начале текущего года по программе реновации. Остальные 90% - согласились с предложенными им городом вариантами новых квартир. В 104 квартиры жители уже переехали», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что дом 62 Б на 5-ой Парковой улице в районе Северное Измайлово стал первым домом по программе реновации, куда переезжают жильцы близстоящих домов 3 и 5 по улице Константина Федина.

Левкин подчеркнул, что озвученный мэром Москвы Сергей Собяниным приоритет - переселить жителей в современное комфортное жилье - город выполняет, новый дом находится в границах квартала, жильцам доступны уже привычные социально значимые объекты, сервисные услуги.

В районе Северное Измайлово помимо 5-й Парковой 62 Б в утвержденный адресный перечень «стартовых» площадок включены еще пять: улица 15-я Парковая, владение 46А; улица 15-я Парковая, владение 42А; Константина Федина улица, дома 13, 15, 17, 19; район Северное Измайлово, квартиры 49, 50, корпус 2; Щелковское шоссе между дом 90 и дом 92, корпус 2.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей.