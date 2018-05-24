РИАМО - 24 мая. На Петербургском международном экономическом форуме власти Московской области и ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» подписали соглашение, которое предусматривает модернизацию и расширение производства сублимированного кофе в Рузском округе в 2020 году, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Со стороны Московской области соглашение подписывал глава региона Андрей Воробьев.

«Проект модернизации и расширения производства планируется завершить в первом полугодии 2020 года. В результате реализации проекта будет создано порядка 200 высокопроизводительных рабочих мест со средней зарплатой 70-80 тысяч рублей», - сказал генеральный директор компании «Московская кофейня на паяхъ» Алексей Кеменов.

Он подчеркнул, что для компании это очень важный проект и подмосковные власти помогают в его реализации.

«Мы давно работаем в Московской области и можем констатировать, что бизнес-климат и обстановка самая благоприятная на сегодняшний момент», - отметил Кеменов.

«Московская кофейня на паяхъ» была учреждена в ноябре 1997 года. В 2012 году компания приобрела собственные кофейные плантации в Колумбии и Доминиканской Республике. Годовая выручка предприятия составляет 4 миллиарда рублей, на производстве работают 500 сотрудников.

В поселке Тучково в Рузском городском округе до 2020 года планируется реконструировать завод по производству растворимого сублимированного кофе. Общий объем финансирования инвестиционного проекта превышает 3,6 миллиарда рублей. Планируется создать 135 новых рабочих мест.

Проект позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней более чем на 1,2 миллиарда рублей в год, а также расширить экспорт продукции на рынки ближнего зарубежья и выйти на рынки дальнего зарубежья.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.