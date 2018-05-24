РИАМО - 24 мая. В рамках Петербургского международного экономического форума группа «Черкизово» подписала с властями Московской области инвестиционное соглашение по развитию мясоперерабатывающего предприятия в Кашире, где до 2022 года компания запустит новые цеха по производству копченостей, ветчины и колбасы, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Со стороны Московской области соглашение подписывал глава региона Андрей Воробьев.

«При поддержке правительства Московской области группа «Черкизово» приступает к реализации плана развития мясоперерабатывающего предприятия в Кашире. С 2019 по 2022 годы будут построены новые цеха по производству копченостей, ветчины и других колбасных изделий мощностью до 60 тонн в сутки, а также цех по нарезке колбасных изделий мощностью до 100 тонн в сутки», - сказал генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

Он добавил, что общий объем инвестиций в этот проект составит около 7 миллиардов рублей. На предприятии будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

Группа «Черкизово» – крупнейший в России вертикально-интегрированный производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов. Группа «Черкизово» насчитывает почти 4 тысячи работников в Московской области.

В Кашире завершено строительство самого большого в Европе завода по производству сырокопченых колбас мощностью 80 тонн в сутки. В настоящее время на предприятии ведутся пуско-наладочные работы. В июле 2018 года вводится в эксплуатацию роботизированный завод по производству сырокопченых колбас – единственное предприятие подобного масштаба в Европе.

Инвестиции в проект составили около 7 миллиардов рублей. Завод трудоустроил 130 работников в 2018 году, к началу 2019 года их будет более 200. Мощность завода составит до 30 тысяч тонн продукции в год. С вводом комплекса в эксплуатацию группа «Черкизово» будет производить более 30% всех сырокопченых колбас в России. Сырье на завод будет поступать с собственных ферм группы «Черкизово».

Совокупный объем инвестиций группы «Черкизово» в развитие агропромышленного комплекса Московской области за последние пять лет превысил 8 миллиардов рублей. В 2017 году предприятия группы, расположенные в Московской области, уплатили в общей сложности более 360 миллионов рублей налогов, в том числе в бюджет региона поступило почти 130 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.