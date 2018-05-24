РИАМО – 24 мая. Россия вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей введет и электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), ввод планируется на начало 2019 года, это снизит административные барьеры для автопроизводителей, пишет в четверг газета «Известия».

ОТТС — это документ автомобиля, который оформляется на заводе и содержит всю техническую информацию о машине. Помимо прочего, одобрение типа свидетельствует о том, что она прошла все требуемые национальным законодательством испытания на безопасность конструкции.

«Сейчас уже все решения согласованы, и мы на национальном уровне будем вводить систему электронных ОТТС: в добровольном формате мы хотим пилотно ввести уже с 1 сентября 2018 года, а с 1 января 2019 года — должны перейти все автопроизводители», — приводит издание слова замруководителя Росстандарта Алексея Кулешова.

Единая электронная база е-ОТТС поможет ведомствам четко отслеживать выпущенные в обращение транспортные средства, а потребителям — получать точную информацию о машине, в том числе техническую. Это весьма важно, к примеру, при проведении сервисных работ или улучшении характеристик машины (тюнинге). Сейчас довольно часто на рынке одна и та же модель автомобиля может быть как импортированной, так и произведенной внутри страны. Из-за этого возникают проблемы при проведении сервисных работ, например, при установке различных деталей.

Электронное ОТТС будет интегрировано в базу электронных паспортов автомобиля (е-ПТС), созданную АО «Электронный паспорт» (входит в «Ростех»). На основе уже имеющейся инфраструктуры автопроизводители создадут электронную форму для ОТТС, и она автоматически добавится в электронный паспорт автомобиля.

«Перевод этих работ в электронный формат позволит значительным образом снизить административные барьеры для автопроизводителей, появится прозрачность, исключатся все коррупционные возможности. Ограничится поступление на российский рынок непроверенной опасной техники, что будет способствовать повышению безопасности на дорогах», — уточнил Кулешов.

По его словам, допуск к информации электронного ОТТС получит автопроизводитель и сертификационный орган, а впоследствии в е-ПТС данные увидит и хозяин автомобиля. Бумажная версия документа сохранится до принятия такого формата ОТТС всеми странами — участницами ЕАЭС.

На следующем этапе в Росстандарте хотят, чтобы в эту систему попали свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, выдающиеся на единичный ввоз автомобилей.

По мнению экспертов, новая база ОТТС по сути позволит сформировать один большой сквозной каталог данных. Благодаря ему любой сотрудник ГИБДД, таможенник, чиновник и автомобилист смогут понять, действительно ли выдан тот или иной сертификат на конкретный автомобиль, есть ли там, согласно заводской спецификации, прицепное устройство, подножки, рейлинги или искомый тип мотора. Автокомпании пока не комментируют новую систему учета одобрений.