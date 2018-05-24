РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. Следственный отдел по Балашихе проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины 35-40 лет, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать третьего мая 2018 года в 16:05 обнаружен труп неизвестного мужчины кавказской внешности 35-40 лет без внешних признаков насильственной смерти. Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области проводит проверку», - сказал представитель.

Он уточнил, что тело мужчины обнаружено на улице Октября в Реутове.