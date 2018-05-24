РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В муниципальных загородных оздоровительных лагерях Подольска за лето отдохнут около 800 детей, первая смена стартует с 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В 2018 году в рамках летней оздоровительной компании в Подольске будут функционировать три загородных лагеря, находящихся в муниципальной собственности – «Ромашка», «Мечта» и «Родина». В них запланированы четыре смены, первый заезд состоится 1 июня. Также в соответствии с соглашением между некоммерческим партнерством «Санаторно-курортное объединение «Профтургаз» и администрацией горокруга дети смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Горки».

«За четыре смены в муниципальных загородных оздоровительных лагерях отдохнет около 800 человек. В период летних каникул администрация горокруга (Подольска – ред.) организует отдых и оздоровление 223 детей, одаренных в области науки, искусства и спорта в лагерях «Ромашка» и «Родина». В них же отдохнут 64 воспитанника Подольского детского дома и дети, состоящие на учете в банке данных неблагополучных семей. Путевки им оплатят из средств бюджета горокруга. Также 191 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, направят в оздоровительные учреждения Республики Крым за счет средств бюджета Московской области», – говорится в сообщении.

В летних оздоровительных лагерях запланировано проведение профильных смен: творческой, спортивной, патриотической, исторической. Для ребят подготовили спектакли, конкурсы, концерты, викторины, аттракционы, выставки, экскурсии по памятным местам Подмосковья. Пройдет традиционная спартакиада, а также фестиваль загородных оздоровительных лагерей.

В лагере «Мечта» по традиции будут работать вожатые из педагогического отряда «Комета» Мордовского государственного университета имени Николая Огарева (Саранск). В «Родине» и «Ромашке» – педагогический отряд «Подольск», для которого вожатых готовят с 2016 года по уникальному для Московской области социальному проекту «Подольская городская школа вожатых». В конце 2017 года проект занял первое место на конкурс Фонда президентских грантов и стал обладателем премии «Наше Подмосковье». В 2018 году обучение с февраля по май 2018 года прошли 150 юношей и девушек.