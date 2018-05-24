РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. Дети, отравившиеся газом в подмосковной Балашихе, переведены из реанимации в педиатрическое отделение, их состояние стабильное, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Двадцать третьего мая в Балашихе госпитализировали мальчика 5 лет и девочку 3 лет, которые отравились газом.

«Детей привезли в реанимационное отделение Балашихинской центральной больницы. Сейчас дети переведены в педиатрическое отделение, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Детей удалось спасти благодаря оперативным и профессиональным действиям врачей и экипажа скорой помощи», - сказал начальник управления единой дежурно-диспетчерской службы Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Балашихи Василий Климовец.

Он добавил, что 23 мая в 21:40 в службу-112 поступил звонок от отца двоих детей. Он сообщил о том, что дети находятся без сознания и предположительно отравились газом. Мать малышей в этот момент находилась на кухне и готовила ужин.

В момент прибытия скорой помощи мать детей была в сознании, сами дети находились без сознания.

«Также на место происшествия выезжали бригады газовой службы, МЧС, полиции. Сотрудники МЧС провели мероприятия по недопущению возгорания, устранению последствий чрезвычайной ситуации», - добавил Климовец.