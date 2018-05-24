РИАМО – 24 мая. Причиной смерти нескольких пациенток в московской клинике пластической хирургии стало инфицирование, Росздравнадзор проводит проверку применяемых в медучреждениях лекарственных препаратов, передает РИА Новости.

В апреле в частной клинике на севере Москвы после операций скончались две женщины, по данным фактам возбуждено уголовное дело. СК РФ расследует аналогичные факты, произошедшие в данной клинике. Позднее в клинике «Медланж» скончалась еще одна пациентка.

«Смерти связаны с инфицированием, а откуда - будем разбираться», — сказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике, экспертиза еще не завершена, она занимает нe менее 40 дней.

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