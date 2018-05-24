РИАМО - 24 мая. В Московской области в дни последнего звонка действует ограничение на продажу алкоголя, также власти напоминают о том, что алкоголь запрещено продавать несовершеннолетним, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

Ранее в адрес глав муниципальных образований Подмосковья направили рекомендательные письма о запрещении продажи спиртных и спиртосодержащих напитков в период проведения последних звонков и выпускных вечеров. В регионе эта практика реализуется не первый год.

«В день последнего звонка в течение всего дня 25 мая в Московской области работает #ТрезвыйЗвонок», - отмечается в сообщении.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, вопрос обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, в том числе последнего звонка, традиционно становится одним из главных.

«Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий. В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним нарушители привлекаются к административной и уголовной ответственности. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», - сказал министр.

Посаженников попросил граждан обо всех нарушениях, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним, сообщать в Главное управление МВД России по Московской области.

С 23 по 25 мая в 1304 образовательных учреждениях на территории Московской области проводятся праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку. В четверг в торжественных мероприятиях примут участие 973 школы. 25 мая праздник отметят выпускники 312 школ.