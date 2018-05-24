РИАМО - 24 мая. Рост заработной платы младшего медицинского персонала в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского составил 46,8% в первом квартале 2018 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

«В первом квартале 2018 года также отмечается рост заработной платы по отношению к 2017 году: у врачей – 17,8% (96 тысяч рублей), у среднего медицинского персонала – 29% (71,2 тысячи рублей), у младшего медицинского персонала – 46,8% (60,8 тысячи рублей)», - сказал Семенов.

Он добавил, что средства, полученные по итогам внебюджетной деятельности института (оказание образовательных услуг, услуг водительских и оружейных комиссий), направляются как на повышение зарплат сотрудников, так и на обновление материально-технической базы.

«Можно, конечно, пустить все средства на выплату зарплаты сотрудникам и таким образом на какое-то время привлечь к себе внимание профессионалов. Но если мы не тратим деньги на новое оборудование, проведение ремонта, то в таком месте хороший специалист не захочет работать даже при высоком уровне достатка», - отметил Семенов.

По словам директора МОНИКИ, в 2017 году рост заработной платы сотрудников института по сравнению с показателями 2016 года составил: у врачей – 5% (81,5 тысяча рублей), у среднего медицинского персонала – 3% (55 тысяч рублей), у младшего медицинского персонала – 13% (41,4 тысячи рублей), у научных сотрудников – 8% (67,3 тысячи рублей).

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отмечал, что в МОНИКИ собрана уникальная команда специалистов, которые оказывают медицинскую помощь по 31 профилю. Всего в институте работают почти 3 тысячи сотрудников.