РИАМО - 24 мая. Выпускники программ ординатуры и профессиональной переподготовки в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского с 2019 года смогут получить аккредитацию в симуляционном центре института, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

Он отметил, что с 2019 года выпускники программ ординатуры и программ профессиональной переподготовки впервые будут допускаться к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалиста. При этом ее обязательным этапом является оценка уровня компетентности в условиях симуляционного центра.

«Использование симуляционных тренажеров в таком центре позволяет проводить и саму процедуру аккредитации, и обучение. Решение о создании такой инновационной площадки в МОНИКИ уже принято. С 1 января 2019 года все выпускники программ ординатуры (513 человек) и программ профессиональной переподготовки (около 600 человек) смогут пройти процедуру аккредитации на нашей площадке», - сказал Семенов.

По его словам, в структуре института работает факультет усовершенствования врачей, который реализует программы постдипломного образования и программы ординатуры по 38 медицинским специальностям. С 2016 года вступила в силу система непрерывного медицинского образования для медицинских работников. Специалисты Московской области повышают квалификацию на факультете по программам, содержащим инновационные медицинские и образовательные технологии.

Семенов также сообщил, что на текущий момент в институте реализуется более 200 научных проектов, в том числе в кооперации с коллегами из российских и зарубежных научных центров. Работники МОНИКИ получили ряд грантов, среди которых есть гранты президента РФ для молодых ученых и Российского фонда фундаментальных исследований.

По словам Семенова, отдельный предмет гордости МОНИКИ – это экзоскелет для реабилитации тяжелых пациентов с неврологическими болезнями, а также перенесших инсульт. Машину и программное обеспечение для нее полностью создали сотрудники института.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отмечал, что в МОНИКИ собрана уникальная команда специалистов, которые оказывают медицинскую помощь по 31 профилю. Всего в институте работают почти 3 тысячи сотрудников.

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