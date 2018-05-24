РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области поздравил выпускников Подмосковья с последним звонком и пожелал им удачи, творчества и достижения новых высот.

«Дорогие выпускники, сегодня у вас особенный день – прозвучал последний звонок. Впереди экзамены, к которым, я уверен, вы старательно готовились, и этот сложный важный этап вы пройдете достойно», - сказал глава Подмосковья в видеообращении, размещенном в Instagram.

Он добавил, что последний звонок помнит каждый, так как он знаменует выход в самостоятельную жизнь.

«Вы пришли детьми, а сегодня уже сформировавшиеся личности. Мы хотим, чтобы у вас все получилось. Жизнь, как известно, это борьба. Не сдавайтесь, дерзайте! Вы стоите на пороге нового этапа, перед вами открыты все пути. Я желаю вам удачи. Мечтайте, творите, старайтесь и достигайте новых высот. Именно от вас зависит будущее нашего Подмосковья, нашей любимой страны», - подчеркнул Воробьев.

Последний звонок отметят в четверг в Московской области 70149 девятиклассников и 32694 одиннадцатиклассников. Практически сразу после праздника школьников ждут выпускные экзамены. 25 мая девятиклассников ждет экзамен по иностранному языку, а одиннадцатиклассники сдадут первый экзамен 28 мая – ЕГЭ по географии и информатике.

Традиционно последний звонок в российских школах проходит 25 мая, однако может быть назначена и другая дата праздника. В этот день в школах проводят торжественную линейку, после учебные заведения организовывают для выпускников празднование в кафе и ресторанах.

Как на первой школьной линейке, так и на последней праздничной в знак благодарности будущие выпускники дарят учителям цветы. Наибольшей популярностью в этот день пользуются такие цветы, как розы, кустовые розы, хризантемы, гвоздики (для учителя-мужчины), лилии, а также тюльпаны, ирисы и герберы в составных букетах.