РИАМО – 24 мая. Двое малолетних детей отравились угарным газом в жилом доме в Балашихе, они находились в квартире, когда внезапно потеряли сознание, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в доме 17 по шоссе Энтузиастов в Балашихе.

«Двое детей трех и пяти лет госпитализированы с подозрением на отравление газом в квартире жилого дома», - говорится в сообщении.

В квартире дети внезапно потеряли сознание. Их госпитализировали в городскую больницу.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, в том числе представители «Мособлгаза». Обстоятельства инцидента уточняются.