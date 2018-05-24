РИАМО – 24 мая. Прямая линия президента России Владимира Путина пройдет до чемпионата мира по футболу в РФ, который стартует 14 июня, сообщается на сайте НТВ.

«Она (прямая линия — ред.) будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом. <…> Будут определенные новации — и технологические новации, и содержательные новации», - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Подробностей Песков раскрывать не стал.

Представитель Кремля также подчеркнул, что смысл мероприятия останется прежним: прямая линия — способ общения президента страны с гражданами и получения обратной связи.

Песков напомнил, что прямая линия — уникальный формат, не имеющий аналогов в мире.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Прямая линия — сложившийся формат общения Владимира Путина с населением, представителями общественности и экспертами. Глава государства отвечает на вопросы граждан, которые поступают в различных форматах — из зала, по телефону, через соцсети и видеообращения, а также в ходе прямых включений из регионов. Самой долгой прямая линия была в 2013 году — тогда она продолжалась 4 часа 47 минут.