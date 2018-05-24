РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мая. В подмосковном Королеве вечером 23 мая загорелся частный дом на улице Добролюбова, 13 человек были привлечены к тушению пожара, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Двадцать третьего мая в 20:52 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: улица Добролюбова, дом №4. Возгорание было ликвидировано пожарными подразделениями.

«К ликвидации пожара были привлечены 13 человек и четыре единицы техники», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.