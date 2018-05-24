РИАМО - 24 мая. Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского увеличит количество выездов своих специалистов в муниципалитеты Подмосковья для помощи пациентам и консультирования медиков в поликлиниках, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

«Уже в 2017 году количество выездов наших сотрудников в муниципалитеты Подмосковья увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Эта тенденция сохранится. В ближайшее время состоятся консультативные выезды в ЦРБ Воскресенска, Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Талдома и Каширы», - сказал Семенов.

Он также отметил, что выездная работа ведется по двум направлениям.

«МОНИКИ уже давно ведет практику выездов специалистов в различные муниципалитеты Подмосковья. Мы также имеем связь со всеми стационарами и лечебно-профилактическими учреждениями Московской области. Работа ведется по нескольким направлениям: оказание консультационно-диагностической помощи населению и выездные рекомендации сотрудникам поликлиник», - добавил Семенов.

По его словам, отдельно функционирует выездной эндокринный модуль – механизированный комплекс, персонал которого может не только давать консультации, но и проводить серьезные обследования, в том числе лабораторные. Такие обследования очень важны для людей, страдающих сахарным диабетом, которые не всегда имеют время и физическую возможность добраться до столичных учреждений.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отмечал, что в МОНИКИ собрана уникальная команда специалистов, которые оказывают медицинскую помощь по 31 профилю. Всего в институте работают почти 3 тысячи сотрудников. МОНИКИ располагается в центре Москвы на улице Щепкина.