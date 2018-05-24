РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В городском округе Люберцы в ночь на 23 мая на улице Космонавтов украли автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать третьего мая в 11:00 в дежурную часть обратилась жительница Люберец с заявлением о том, что в период времени с 20:20 22 мая до 7:00 23 мая на улице Космонавтов неизвестный похитил автомашину «Тойота Камри» 2015 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что 23 мая по данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.