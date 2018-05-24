РИАМО - 24 мая. Закупка медицинского оборудования и проведение модернизации в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского в период до 2020 года оценивается в сумму свыше 2,5 миллиардов рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

«На сегодняшний день МОНИКИ испытывает острейший дефицит оборудования по обеспечению реанимационной деятельности, наркозно-дыхательной аппаратуры, аппаратуры слежения, ультразвукового оборудования, ангиографов. Не хватает специальных датчиков, которые показывают состояние тех или иных систем жизнедеятельности пациента. По нашей оценке, в период до 2020 года на модернизацию и технологическое развитие потребуется более 2,5 миллиардов рублей», - сказал Семенов.

Он также отметил, что институт уже получил часть требуемого оборудования.

«Министерством здравоохранения Московской области запланированы на 2018 год закупки медицинского оборудования для института, и в настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Часть оборудования уже поступила. И мы рассчитываем, что все новое оборудование поступит до начала второго полугодия текущего года», - добавил Семенов.

По его словам, за счет доходов от внебюджетной деятельности (оказание образовательных услуг, услуг водительских и оружейных комиссий, научные гранты) институт закупает эндоскопическое оборудование. Также на эти средства проводится ремонт отдельных помещений.

Семенов также сообщил, что в МОНИКИ планируется использовать лазеры отечественного производства.

«Мы будем наращивать объем использования лазерного оборудования в сосудистой и эстетической хирургии, в эндоскопии. А медицинские лазеры высокого качества производятся как раз в Подмосковье – во Фрязине. Я лично был на производстве, и сейчас у нас проходит апробацию аппарат для проведения контактной литотрипсии (нехирургический способ дробления камней в почках – ред.)», - отметил Семенов.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отмечал, что в МОНИКИ собрана уникальная команда специалистов, которые оказывают медицинскую помощь по 31 профилю. Всего в институте работают почти 3 тысячи сотрудников.