РИАМО - 24 мая. Сокращение койко-дня позволило Московскому областному научно-исследовательскому клиническому институту имени М. Ф. Владимирского увеличить за четыре года количество проводимых операций на 15%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

«За последние четыре года за счет сокращения койко-дня количество проведенных операций и пролеченных в круглосуточном стационаре больных увеличилось на 15%», - сказал Семенов.

Он также отметил, что институт стремится и дальше увеличивать число оперативных вмешательств.

«Это будет зависеть от таких факторов, как оснащение медицинским оборудованием и развитие инфраструктуры института, а также от объема пациентопотока», - добавил Семенов.

На сегодняшний день МОНИКИ принимает порядка 1,2 тысячи пациентов в день со всей Московской области и из других регионов России при расчетной нагрузке 900 пациентов. Работа ведется в две смены.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отмечал, что в МОНИКИ собрана уникальная команда специалистов, которые оказывают медицинскую помощь по 31 профилю. Всего в институте работают почти 3 тысячи сотрудников.