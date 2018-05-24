РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. В подмосковной Балашихе 12 июня пройдет пробег в честь Дня России, регистрация уже началась, сообщается на странице клуба любителей бега «Авега» в соцсети «ВКонтакте».

«Открылась регистрация на часовой бег, приуроченный к празднованию Дня России. Старт в 10:00 12 июня 2018 года в зоне старта-финиша стадиона «Орион» в микрорайоне Железнодорожный», - говорится в сообщении.

Предварительная регистрация на пробег обязательна, она продлится до 10 июня. Регистрация на месте и выдача стартовых номеров будет производиться в день пробега с 9:00 до 9:50.

Участники будут бежать в течение одного часа, победитель в своей возрастной категории определяется наибольшим расстоянием, преодоленным за это время.