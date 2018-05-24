РИАМО - 24 мая. Застройщик четырехзвездочной гостиницы Four Points by Sheraton Moscow вблизи столичного аэропорта «Внуково» приступил к отделочным работам в номерах, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова провела выездное совещание на стройплощадке отеля по адресу: улица Большая Внуковская, дом 8 в Западном административном округе Москвы.

«В настоящее время отделочные работы в гостиничных номерах выполнены на 60%. Отделку мы ведем на всех этажах отеля одновременно: шпаклевание стен, укладка ковролина, поклейка обоев. Ожидаем поставку мебели и дверей для комплектации номеров», - сказал представитель компании-застройщика ЗАО «Спортивный комплекс «Внуково».

«Пилотный проект» гостиничного номера уже принят будущим оператором – Four Points by Sheraton (США). Помимо гостиницы, в ведении оператора будут находиться ресторан на 200 мест и конференц-зона. На каждом из этажей предусмотрен номер для маломобильных групп граждан.

14-этажная гостиница на 250 номеров возводится в составе многофункционального комплекса (МФК). Непосредственно гостиничные номера расположены с четвертого по 14 этажи. Кроме того, в комплексе создается универсальный спортивный зал, где жители района и гости города смогут проводить спортивные состязания по мини-футболу, баскетболу, волейболу, теннису. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 100 мест.

Для любителей водных видов спорта в составе физкультурно-оздоровительного комплекса строится 25-метровый бассейн. Здесь также разместятся SPA-зона и тренажерный зал.

Рядом с отелем ведутся работы по строительству футбольного стадиона с игровым полем размером 78 на 115 метров. Планируется, что поле будет иметь искусственное покрытие и его оснастят системами подогрева и автоматической поливки газона. Следить за игрой с трибун стадиона смогут 3 тысячи человек.

«Общая площадь комплекса составит порядка 35 тысяч квадратных метров, из которых на гостиничный блок придется 19,6 тысячи квадратных метров, на универсальный спортзал – 10,6 тысячи квадратных метров, стадион займет площадь около 4,5 тысяч квадратных метров», - отметила Храмова.

По словам представителя компании-застройщика, ввод гостиничной части запланирован на конец 2018 – начало 2019 года.

«После этого мы приступим к завершающим работам непосредственно в МФК, затем последует благоустройство стадиона», - пояснил он.