РИАМО - 24 мая. Перед Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского в этом году стоит задача провести первую операцию по пересадке сердца, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

«В ближайшее время есть планы впервые провести в МОНИКИ операцию по пересадке сердца. Институту поставлена задача сделать это в 2018 году», - сказал Семенов.

Он также отметил, что в дальнейшем такие операции будут проводить в институте на постоянной основе.

«Мы ни в коем случае не намерены делать операцию ради операции. Это не будет разовой акцией для журналистов. Необходимо наладить системную работу, чтобы она стала рутинной. И наши врачи, и научные сотрудники имеют достаточную квалификацию. Также будет необходимо иметь в наличии всю аппаратуру слежения. Решение всех юридических и организационных моментов – вопрос одного месяца», - добавил Семенов.

По его словам, в МОНИКИ также будут развиваться такие направления, как эндовидеохирургия и робот-ассистированная хирургия, большое внимание уделят урологии и гематологии.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отмечал, что в МОНИКИ собрана уникальная команда специалистов, которые оказывают медицинскую помощь по 31 профилю. Всего в институте работают почти 3 тысячи сотрудников. В среднем в год учреждение принимает порядка 320 тысяч пациентов.