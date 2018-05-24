РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В микрорайоне Климовск Подольска по просьбе жительницы установили две урны у мемориала Великой Отечественной войны, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на благоустройство территории и содержание памятника (мемориал Великой Отечественной войны - ред.) в микрорайоне Климовск на Железнодорожной улице. Она отметила, что вокруг памятника образовалась помойка, а урн для мусора нет.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено сотрудниками администрации округа. По существу поставленного вопроса сообщаю, что подрядной организацией по данному обращению были установлены две урны», - сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.