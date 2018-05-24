РИАМО - 24 мая. На юге Москвы неизвестный злоумышленник напал на мужчину, избил его и отобрал сумку с документами и деньгами, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 23 мая в 17:30 в полицию обратился гражданин с сообщением о разбое по адресу: улица Кантемировская, дом 41.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 мая в 23:30 у дома по указанному адресу неизвестный нанес несколько ударов рукой по голове потерпевшему, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, открыто похитил у него сумку, в которой находились 5 тысяч рублей, телефон сотовой связи, личные вещи и документы, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 12,5 тысяч рублей. Потерпевший с черепно-мозговой травмой обращался в медучреждение, где ему оказали помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).