РИАМО - 24 мая. На автодороге М-4 «Дон» в подмосковном городском округе Кашира полицейские изъяли у пассажира такси три свертка, в которых находилось около 100 граммов марихуаны, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками из ОМВД России по городскому округу Кашира на специализированном посту, расположенном на 111 километре автодороги М-4 «Дон», остановили такси, в котором в качестве пассажира находился ранее судимый 32-летний житель Москвы, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

«При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли пакет из-под сока, в котором находилось три полимерных свертка с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – каннабисом общей массой более 100 граммов», - отмечается в сообщении.

Злоумышленник пояснил, что наркотическое средство принадлежит ему, хранил он его с целью личного употребления. Марихуану изготовил самостоятельно из дикорастущего растения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.