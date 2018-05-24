РИАМО - 24 мая. Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского планирует увеличить до 90% свою долю в оказании высокотехнологичной медпомощи (ВМП) пациентам в Подмосковье, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор института Дмитрий Семенов.

«Институту на 2018 год утверждено государственное задание на высокотехнологичную медицинскую помощь в объеме 8,706 тысячи случаев (5,542 тысячи – в рамках базовой программы ОМС и 3,164 тысячи случаев, не включенных в программу ОМС). Это порядка 14% от всех случаев ВМП, оказываемых медицинскими организациями Московской области. <…> Мы видим своей задачей увеличение доли высокотехнологичной медпомощи, оказываемой МОНИКИ, до 90% в Подмосковье», - сказал Семенов.

Он также отметил, что сейчас МОНИКИ принимает более 1 тысячи пациентов в день.

«Мы принимаем порядка 1,2 тысячи пациентов в день со всей Московской области и из других регионов России при расчетной нагрузке 900 пациентов. Работа ведется в очень плотном режиме в две смены», - добавил Семенов.

По его словам, в Подмосковье пациенты обращаются за высокотехнологичной медпомощью и в другие государственные медицинские учреждения, в том числе федеральные, а также в частные клиники. Это нормальная конкуренция.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отмечал, что в МОНИКИ собрана уникальная команда специалистов, которые оказывают медицинскую помощь по 31 профилю. Всего в институте работают почти 3 тысячи сотрудников. В среднем в год учреждение принимает порядка 320 тысяч пациентов.