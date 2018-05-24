РИАМО - 24 мая. Фонд защиты прав дольщиков проводит консультации по ситуации с застройщиком Urban Group, после чего курирующему заместителю председателя правительства РФ будет представлен доклад о ситуации и дальнейших действиях, сообщается на сайте фонда.

В средствах массовой информации активно обсуждается, что один из крупнейших застройщиков Подмосковья - строительная компания Urban Group не выдерживает плановые сроки ввода объектов долевого строительства в эксплуатацию. В ряде объектов строительство ведется с отставанием от запланированного графика, а в других официально перенесены плановые сроки ввода объектов в эксплуатацию.

«Минстрой России, Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и правительство Московской области проводят консультации по вопросу защиты прав граждан, вложивших средства в объекты группы компаний Urban Group», - отмечается в сообщении.

По итогам консультаций курирующему заместителю председателя правительства Российской Федерации будет представлен доклад о ситуации и дальнейших действиях в отношении группы компаний Urban Group, а также о возможном продлении регистрации в Росреестре договоров долевого участия в строящихся объектах группы компаний.