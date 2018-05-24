РИАМО - 24 мая. Заповедники «Царицыно» и «Коломенское» стали самыми полярными местами для посещения в день акции «Ночь в музее» в Москве, в общей сложности их посетили порядка 80 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Больше всего посетителей было в музее-заповеднике «Царицыно» — 38891 человек. На втором месте по популярности музей-заповедник «Коломенское» — туда пришли 37322 человека. Тройку лидеров замыкает парк «Зарядье» — там побывали 31,5 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, среди самых популярных в субботнюю ночь также стали ВДНХ, Третьяковская галерея, парк искусств «Музеон», Музей Москвы, Исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и центр дизайна Artplay.

«Ночь в музее» прошла с большим успехом. Эта акция подтвердила свой высокий статус как одного из самых популярных у москвичей событий. В этом году наши мероприятия посетили более 500 тысяч человек», — сказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

На сайте отмечается, что в этом году основные мероприятия проводились во дворах музеев. Например, в Музее Маяковского российские электронщики «Пика-Пика» исполнили экспериментальную музыкальную программу в духе главного советского футуриста. А в сквере в Большом Спасоглинищевском переулке звучала японская музыка.

«В Мемориальном музее Скрябина выступил молодой музыкант и композитор Евгений Гринько. Во дворе Дома русского зарубежья выступили электронные и альтернативные команды, а в «Царицыне» играл саксофонист Антон Боев», - дополняется в материале.

Московский музей современного искусства порадовал посетителей необычной пресс-конференцией. Тут на вопросы отвечала фотография художника Владислава Мамышева-Монро — образ Анны Ахматовой. А в Центре Гиляровского этой ночью открылась выставка Макса Гошко-Данькова «Вселенная: художник».

Специально к акции в социальных сетях запустили флешмоб «Музеи меняют мир». Пользователи выкладывали фотографии из российских музеев с тегами #музеименяютмир и #ночьвмузее2018. Авторы лучших снимков получили подарки.

В рамках акции «Ночь в музее» популярные артисты и блогеры проводили авторские экскурсии. Актер и продюсер Константин Крюков показал москвичам «нехорошую квартиру» Булгакова. Блогер Евгения Тимонова рассказала о мире зверей и людей в Дарвиновском музее. Журналист Виктор Набутов провел экскурсию по Музею космонавтики. А телеведущая Тутта Ларсен рассказала посетителям Третьяковской галереи на Крымском Валу о творчестве Василия Верещагина.

Между главными музейными площадками все время курсировал бесплатный автобус. Благодаря этому многие горожане смогли побывать в нескольких музеях.

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в России в 12 раз. В этом году в ночь с 19 на 20 мая. В рамках этой акции музеи, галереи, другие учреждения культуры удлиняли время своей работы до утра, представляли разные программы. В этом году все регионы участвовали в акции. По всей стране от Камчатки до Калининграда работали более 1 тысячи площадок и прошли более 1,5 тысяч мероприятий.