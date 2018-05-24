РИАМО – 24 мая. Для москвичей этим летом будут проходить бесплатные занятия по скандинавской ходьбе с профессиональным тренером в Лианозовском и Битцевском парках, а также в зоне отдыха «Тропарево» и в природном парке у реки Яузы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Бесплатно посетить занятия по скандинавской ходьбе в компании сертифицированного тренера смогут этим летом все желающие. Их проводит ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Скандинавской ходьбой можно заняться на одной из четырех зеленых территорий: в Лианозовском и Битцевском парках, а также в зоне отдыха «Тропарево» и в природном парке у реки Яузы», - говорится в сообщении.

Такой вид спорта набирает все большую популярность среди любителей активного отдыха.

«Мосприрода проводит занятия в зеленых оазисах Москвы — на особо охраняемых природных территориях. Занятия проходят круглый год», — отмечается на сайте.

Тренировки в Лианозовском парке проходят по понедельникам и средам с 09:00 до 10:00, сбор участников — на аллее у здания администрации парка. Для желающих заняться спортивной ходьбой в парке у реки Яузы тренировки проходят по будним дням с 09:00 до 10:00. Начало на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Яуза».

В зоне отдыха «Тропарёво» посетить тренировку можно по вторникам и четвергам с 09:30 до 10:30. Сбор по адресу: улица Академика Виноградова, дом 12. В Битцевском парке бесплатно заняться скандинавской ходьбой можно по понедельникам и четвергам с 11:00 до 12:00. Сбор участников — в 10:30 у ворот храма Святых Апостолов Петра и Павла.

Кроме того, ко Всемирному дню скандинавской ходьбы, 24 мая, департамент природопользования проведет серию занятий для пенсионеров в рамках проекта «Московское долголетие».

«У всех тренеров Мосприроды есть сертификат Международной федерации по скандинавской ходьбе. В Департаменте отметили, что такие сертификаты получили 20 специалистов. Тренировки пройдут в Тропаревском парке, Зеленограде, Южном и Северном Бутове, а также на природной территории парка «Кузьминки», - дополняется в материале.

На каждой природной территории тренеры проведут по два часовых занятия, всем участникам выдадут специальные палки для ходьбы. В Зеленограде занятия начнутся в 09:00 и закончатся в 11:00, сбор участников по адресу: корпус 1002, территория автогородка, около Школьного озера, 10-й микрорайон. В Южном Бутове занятия начнутся в 10:00 и закончатся в 12:00. Участники соберутся неподалеку от станции метро «Улица Скобелевская» со стороны лесопарка.

Тренировки по скандинавской ходьбе в Тропаревском парке стартуют в 11:00 и закончатся в 13:00, сбор участников — у дома 12 по улице Академика Виноградова. В Северном Бутове занятия запланированы с 12:00 до 14:00 (сбор — у входа в парк на пересечении бульвара Дмитрия Донского и улицы Академика Глушко). Заняться в парке «Кузьминки» можно будет посетить с 13:00 до 15:00, сбор участников по адресу: Кузьминская улица, дом 10. В Битцевском парке занятия начнутся на улице Академика Капицы, напротив дома 10.

Пенсионеры могут заняться скандинавской ходьбой в любое время, присоединившись к проекту «Московское долголетие». Это проект правительства Москвы для горожан старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Именно для них создана сеть кружков и секций по разным направлениям — от танцев и пения до курсов домоводства и компьютерной грамотности. Записаться в интересную секцию рядом с домом можно в любом центре социального обслуживания. Все занятия проводятся бесплатно.