РИАМО - 24 мая. Москвичи смогут увидеть тематический трехминутный ролик в честь Дня славянской письменности и культуры на медиафасадах домов №№ 11 и 19 на Новом Арбате, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«24 мая с 21:00 и до полуночи на экранах зданий на Новом Арбате, которые образуют 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов, появятся изображения символов праздника: буквы старославянского алфавита, грамоты, книги, а также гравюры с изображением старой Москвы и образы святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия», - рассказал Бирюков.

Он добавил, что аналогичный ролик также можно увидеть на медиафасаде здания Центрального телеграфа, на 50 цифровых билбордах и на медиафасадах домов №№ 8 и 28 на Новом Арбате.

«Москву украсят порядка 600 праздничных плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах», - отметил заммэра.

В России 24 мая, в День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, празднуется День славянской письменности и культуры. Святых Кирилла и Мефодия считают создателями славянского алфавита и письменности.