РИАМО – 24 мая. Уже 42 преступников задержали в московском метро благодаря разработанной при участии Сбербанка РФ системе распознавания лиц, которую тестируют на нескольких станциях подземки, в проекте предусмотрена также идентификация по голосу, сообщает РИА Новости.

Как пояснил зампред правления банка Станислав Кузнецов, систему распознавания лиц банк разрабатывает совместно с компанией VisionLab. Компании достаточно далеко продвинулись в разработке проекта по идентификации по голосу и лицам. Система в пилотном режиме тестировалась на четырех станциях в метрополитене по договоренности с правоохранительными органами, руководством московского метро, с УВД на транспорте в режиме, направленном на розыск преступников.

«Мы загрузили в эту систему 50 тысяч фотографий преступников, которые находятся в базе данных федерального розыска. Причем, большинство этих фотографий — плохого качества. В результате 42 рецидивиста за месяц были на четырех станциях метро задержаны. Они получили новые сроки и уехали в новые места лишения свободы», — сказал Кузнецов в интервью агентству в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, эти технологии будут востребованы для применения в аэропортах, в местах массового скопления людей, для поиска пропавших.

«Сегодня как минимум представители полутора десятков стран мира очень хотели бы получить эти разработки», — добавил Кузнецов.

По его словам, возможность внедрения такой системы в Москве президент Сбербанка РФ Герман Греф планирует обсудить с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году форум продлится с 24 по 26 мая.