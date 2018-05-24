РИАМО - 24 мая. В конце мая в Москве планируется запуск нового проекта по аренде электросамокатов YouDrive lite, для аренды будут доступны 200 самокатов, сообщил РИАМО в четверг директор по маркетингу YouDrive Кирилл Курашев.

«С начала запуска будут 200 самокатов, и мы, конечно, планируем масштабировать наш сервис YouDrive lite. Мы проанализируем результаты и уже на основе этих выводов будем принимать решение по расширению парка самокатов», - сказал Курашев.

Он добавил, что в первом тестовом запуске, который стартовал 19 мая, аренда электросамокатов была представлена ограниченному количеству клиентов - ими стали около 30 человек.

«Такое количество объясняется техническими особенностями первого этапа тестирования. На этой неделе мы проведем следующую стадию тестирования, где количество тестировщиков будет около 1 тысячи», - добавил Курашев.

Официальный запуск каршеринга электросамокатов YouDrive lite в Москве запланирован на ‪28 мая.