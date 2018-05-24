РИАМО - 24 мая. Имя выдающегося ученого, члена Академии наук СССР, лауреата Нобелевской премии по физике, основателя Института физических проблем и Московского физико-технического института (МФТИ) Петра Капицы получит школа в Зеленограде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Школа №1557, расположенная по адресу: город Зеленоград, корпус 529, получит имя Петра Капицы, выдающегося ученого, члена Академии наук СССР, лауреата Нобелевской премии по физике, основателя Института физических проблем и Московского физико-технического института (МФТИ). Идея назвать учебное заведение в честь легендарного физика принадлежит школьному коллективу и управляющему совету», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что школа стала правопреемницей физико-математического лицея, поэтому продолжает уделять большое внимание этим дисциплинам наряду с развитием профобразования и международного бакалавриата, здесь есть медицинские, инженерные и кадетские классы. Она сотрудничает с ведущими вузами страны, в том числе с МФТИ.

«В марте этого года на сайте школы запустили голосование по поводу присвоения учебному заведению имени выдающейся личности. Учителям, родителям и ученикам предложили два варианта. Отдать голос можно было за Александра Шокина (советский государственный деятель, министр электронной промышленности СССР с 1965 по 1985 год, один из основателей Зеленограда) или Петра Капицу. Большинство проголосовало за ученого», - дополняется в материале.

Кроме того, впоследствии предложение назвать школу в честь академика поддержали столичный департамент образования и Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова. Сейчас в музее учебного заведения открыта экспозиция, посвященная физику и его научным работам. Недавно в школе прошел праздник «Капичник», в котором приняла участие внучка ученого Мария Капица.

Также Городская межведомственная комиссия по наименованию одобрила предложение дать имя знаменитого поэта-фронтовика Сергея Орлова (1921–1977), творчество которого было связано с Великой Отечественной войной, библиотеке №147 (Домодедовская улица, дом 11). Инициаторами выступили департамент культуры Москвы совместно с коллективом читальни. В библиотеке поэт неоднократно встречался с горожанами, читал свои произведения, делился воспоминаниями о войне.

В 1941 году Сергей Орлов ушел на фронт добровольцем. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое училище. Будучи командиром взвода тяжелых танков КВ, в 1944 году он чуть не сгорел в танке заживо. Следы от ожогов остались на его лице на всю жизнь. Самые известные стихи Орлова — «Тополь станет молодой» (1943), «Его зарыли в шар земной…» (1944), «У сгоревшего танка» (1947). Поэт также стал одним из авторов сценария фильма «Жаворонок» (1964), посвященного подвигу советских танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии.

В 1974 году Сергей Орлов получил Государственную премию РСФСР имени М. Горького за книгу стихов «Верность» (1973). Последний сборник произведений, «Костры», вышел уже после его смерти в 1978 году.

В прошлом году имена Константина Паустовского и Роберта Рождественского получили две библиотеки. В честь классика русской литературы назвали детскую библиотеку №170 в Юго-Западном административном округе (улица Паустовского, дом 2/34). А имя поэта Роберта Рождественского присвоили библиотеке №221. Она находится в Западном административном округе, в районе Солнцево. По соседству расположен писательский поселок Переделкино, где поэт долгие годы жил с семьей.