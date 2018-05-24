РИАМО - 24 мая. Разметку типа «вафельница» для предупреждения водителей о том, что стоять на пересечении улиц запрещено нанесли на девяти перекрестках Москвы с начала весны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вафельную» дорожную разметку нанесли еще на девяти перекрестках. Сетка, нарисованная на дороге, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать на красный сигнал светофора при образовании затора, чтобы не создавать препятствий движению автомобилей в поперечном направлении. «Вафельную» разметку применяют на особо загруженных пересечениях дорог», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в этом году такая разметка появится еще примерно на 70 улицах. Работы по нанесению проводят каждую ночь, если позволит погода с 23:00 до 06:00. Движение на это время не перекрывают. Сетку рисуют специальным холодным пластиком.

«С начала весны разметку нанесли на Котельнической набережной, улицах Большая Лубянка и Сретенке, Смоленской улице, улице Атласова. На площади Тверская Застава и Бакинской улице клетчатую разметку нарисовали на двух перекрестках», — сказал сотрудник пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

Яркая желтая разметка напомнит автомобилистам, что выезжать на загруженный перекресток нельзя, так как некоторые водители пытаются выскочить на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, не успевают проехать и стоят на пересечении улиц, мешая другим водителям.

Эксперимент с «вафельной» разметкой стартовал в 2015-м. С 2015 по 2018 год она появилась на пяти перекрестках — Велозаводской улице (в двух местах), 2-й Квесисской улице, проспекте Мира и в Театральном проезде. В 2017-м такую разметку ввели в правила дорожного движения. Штраф за стоянку на «вафельнице» составляет одну тысячу рублей.