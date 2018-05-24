РИАМО - 24 мая. В Москве доступ на территорию спортивного комплекса «Лужники» ограничат для пешеходов и для автотранспорта с 25 мая по 18 июля из-за подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 25 мая по 18 июля в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу — 2018 будет ограничен доступ на территорию спорткомплекса «Лужники». Ограничения коснутся как пешеходов, так и автотранспорта», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что во внематчевые дни проход на территорию «Лужников» будет открыт для организаторов турнира, обслуживающего персонала и аккредитованных лиц. В дни проведения матчей вокруг комплекса организуют пешеходные зоны для зрителей. Войти можно будет только с билетом на игру и паспортом болельщика. Ограничения вводятся в рамках реализации концепции безопасности на объектах ЧМ-2018.

Кроме того, с 1 июня по 15 июля вокруг «Лужников» изменят схему движения. Односторонними станут участки переулка Хользунова, улиц Малой Пироговской, Усачева и Лужники. Двустороннее движение организуют на участках 2-й и 3-й Фрунзенской улиц, 2-го переулка Тружеников и на дублере Фрунзенской набережной. Полностью двусторонними сделают переулки Льва Выготского, Малый Саввинский и Усачевский.

«В дни матчей и за день до их проведения закроют проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и участку Проектируемого проезда № 2309. В эти же дни запретят выезжать в Абрикосовский, Малый Саввинский, Усачевский и Учебный переулки, Новодевичий проезд, на улицу Савельева, Фрунзенскую набережную, а также на участки улиц Кооперативной, Большая Пироговская, Малая Пироговская, Погодинской, Усачева и Хамовнический Вал», - дополняется в материале.

По улице Лужники и Лужнецкой набережной движение транспорта запретят на все время проведения ЧМ-2018. Также закроют съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Новодевичью набережную.

Горожане, которые живут в районе спорткомплекса «Лужники», к своим домам смогут подъезжать без препятствий. Для этого нужно получить специальный пропуск в префектуре Центрального округа.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».