РИАМО - 24 мая. За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрировали 11 возгораний, к ликвидации пожаров привлекли порядка 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 11. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 98 человек, 28 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали одиннадцать раз, при этом было спасено 13 человек.

Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Также в Подмосковье за сутки зарегистрировали четыре очага горения сухой травы.