РИАМО - 24 мая. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается сухая и теплая погода, максимальная температура воздуха составит плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня, 24 мая, на юго-восточной периферии антициклона ожидается сухая и очень теплая погода. При переменной облачности воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье до 20-25», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 4-5 градусов.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется выше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.

По словам специалистов, для большинства жителей Московского региона погода будет благоприятной и не вызовет каких-либо метеопатических реакций. Однако из-за высокого атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с сердечно-сосудистыми недугами, такими как гипертония, вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная астения, и люди, перенесшие инфаркт или инсульт.

«Дополнительным неблагоприятным фактором, способным осложнить жизнь аллергикам и астматикам, станет продолжающееся цветение растений. Людям, реагирующим на цветочную пыльцу, следует внимательнее относиться к здоровью и держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, рекомендованные лечащим врачом», - отмечается в материале.