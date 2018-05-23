РИАМО - 23 мая. Госжилинспекция Московской области выдала главе городского округа Серпухов предписание о рассмотрении на межведомственной комиссии технического состояния многоквартирного дома №18 по Серпуховской улице, который был построен в 1917 году, сообщается на сайте надзорного органа.

Проверка обращения жителей двухэтажки выявила многочисленные признаки аварийности дома. Инспекторы обнаружили необратимые деформации несущих конструкций, множественные трещины на фасаде, разрушенный подъездный козырек, сквозные отверстия в лестничных маршах.

«Согласно жилищному законодательству орган местного самоуправления на основании заключения экспертов должен решить – подлежит дом реконструкции, или сносу с расселением жильцов. Главе городского округа Серпухов выдано предписание до 22 июня на межведомственной комиссии оценить пригодность дома для проживания», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Муниципальная управляющая компания «Жилищник» уже исполнила предписание на проведение поддерживающих мероприятий. На фасадных трещинах установлены маяки, проведены ремонтные работы на кровле и в подъезде.

Тем не менее, персональное административное наказание за нарушение лицензионных требований понесла начальник производственно-технического отдела МУП. Решением мирового суда она оштрафована на 25 тысяч рублей.